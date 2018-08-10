Мне не гарантировали место в стартовом составе "Реала", - Куртуа

Новоиспеченный голкипер намерен добиваться игрового времени

Новичок мадридского "Реала" Тибо Куртуа намерен добиваться игрового времени усердной работой и отказался сравнивать себя с основным вратарем команды Кейлором Навасом. Голкипера цитирует издание AS.

"Что могу предложить я, чего не может предложить Навас? Трудно сказать. Он великолепный вратарь с отличной реакцией, но не мне говорить, каковы его сильные стороны. Ни в одной команде мне не гарантировано место в стартовом составе. Я приехал в "Реал", чтобы усердно работать. Все остальное решит тренер", - сказал Куртуа.

Накануне "Реал" на домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу" презентовал 26-летнего вратаря, который перешел из "Челси". Трансфер обошелся испанскому клубу в 35 млн евро. Куртуа подписал контракт с "королевским клубом" до 30 июня 2024 года.

На чемпионате мира-2018 Куртуа стал бронзовым призером в составе бельгийцев, а также был признан лучшим голкипером турнира.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что голкипер сборной Украины Андрей Лунин может стать вторым вратарем "Реала".