Мені не гарантували місце в стартовому складі "Реала", - Куртуа

Новоспечений голкіпер добиватиметься ігрового часу

Новачок мадридського "Реала" Тібо Куртуа добиватиметься ігрового часу старанною роботою і відмовився порівнювати себе з основним воротарем команди Кейлор Навас. Голкіпера цитує видання AS.

"Що можу запропонувати я, чого не може запропонувати Навас? Важко сказати. Він чудовий воротар з відмінною реакцією, але не мені говорити, які його сильні сторони. Ні в одній команді мені не гарантовано місце в стартовому складі. Я приїхав в "Реал", щоб ретельно працювати. Все інше вирішить тренер ", - сказав Куртуа.

Напередодні "Реал" на домашньому стадіоні "Сантьяго Бернабеу" презентував 26-річного воротаря, який перейшов з "Челсі". Трансфер обійшовся іспанському клубу в 35 млн євро. Куртуа підписав контракт з "королівським клубом" до 30 червня 2024 року.

На чемпіонаті світу-2018 Куртуа став бронзовим призером у складі бельгійців, а також був визнаний кращим голкіпером турніру.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що голкіпер збірної України Андрій Лунін може стати другим воротарем "Реала".