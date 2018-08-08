Лунин может стать вторым вратарем "Реала"

Мадридский клуб передумал отдавать украинца в аренду

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин станет вторым вратарем "Реала", если Кейлор Навас и Кико Касилья покинут мадридский клуб. Как отмечает испанское издание Cope, молодой украинский вратарь будет частью первой команды.

Сообщается, что Навас сам примет решение о своем будущем и клуб не будет препятствовать его уходу, а Касилья уже занят поисками нового клуба.

Также источник утверждает, что "Реал" закрыл трансфер Тибо Куртуа из "Челси", и уже после окончания сбора команды в США присоединится к команде.

Напомним, ранее сообщалось, что "сливочные" планируют отдать Лунина в аренду с целью предоставления украинцу игрового времени.

Украинский голкипер дебютировал за мадридский "Реал" в матче против "Манчестер Юнайтед" в рамках Международного кубка чемпионов. 19-летний украинец провел на поле 45 минут и не пропустил ни одного мяча.

Второй матч в составе мадридского клуба Лунин провел против "Ювентуса", где заменил Кейлора Наваса на 64 минуте при счете 3:1, отразив несколько опасных ударов туринцев. А поединок так и завершился.

В заключительном матче в рамках товарищеского клубного турнира против "Ромы" Лунин на поле не выходил.

На 11 августа у "Реала" намечен товарищеский матч с "Миланом". А 15 числа "королевский клуб" разыграет Суперкубок УЕФА с "Атлетико".