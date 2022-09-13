Гарантии безопасности Украины. Зеленский прокомментировал пакет рекомендаций от Ермака-Расмуссена

Соответствующие соглашения должны гарантировать недопущение любой войны против нашего государства.

"Власть сейчас работает над тем, чтобы гарантами безопасности Украины стали сильнейшие субъекты свободного мира", - сказал Зеленский.

Президент пояснил, что на многостороннем и двустороннем уровне было подробно определено, кто, как и когда должен реагировать, если возникнет какая-либо угроза государственной безопасности Украины.

По его словам, реагировать должны:

санкциями;

поставкой оружия;

всей необходимой материальной и финансовой поддержкой.

Он отметил, что главное - это четкие и юридически обязательные шаги, конкретные и своевременные действия, в частности превентивные действия, направлены на недопущение войны и охлаждение намерений агрессора.

"То есть все то, чего у нашего государства не было раньше и из-за чего Россия находилась в иллюзии, будто ей может сойти с рук война против Украины", - указал глава государства.

Зеленский добавил, что Украина уже построила вместе с партнерами мощную антивоенную коалицию, в которую входят десятки различных государств, а теперь идет работа над тем, чтобы самые мощные государства, которые уже помогают, стали и коалицией мира, который будет продолжаться постоянно.