Гарантии безопасности для Украины. В ОП рассказали, каких обязательств ждут от партнеров

"Гарантии безопасности для Украины - это наша ключевая задача и важный инструмент, над которым сейчас работает вся команда президента", - написал в своем Telegram-канале глава ОП.

Ермак добавил, что сегодня в Давосе на панели Securing Europe представил Международную рабочую группу по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, он возглавляет ее вместе с бывшим генесеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Цель рабочей группы разработать рекомендации по надежным и эффективным гарантиям для Украины. Глава ОП выделил несколько основных блоков обязательств, которые должны взять на себя страны-гаранты:

с учетом "Будапештского меморандума" соглашение по безопасности Украины должно быть юридически обязывающим документом;

гарантии безопасности должны расширить возможности Украины защищаться от внешней агрессии;

страны-гаранты должны помочь укрепить обороноспособность Украины, обеспечив Вооруженные силы страны современными вооружениями, обменом разведывательной информацией, безопасность в киберпространстве и на море;

ежегодная финансовая помощь Украине для восстановления страны после войны и ее оборонного потенциала.

Еще одним важным блоком гарантий безопасности Ермак назвал санкционную политику партнеров. Он отметил, что ограничения являются эффективным инструментом для прекращения российской агрессии и сдерживания Москвы в будущем.

"Введенные сегодня пакеты санкций должны действовать, по меньшей мере, до полного вывода российских войск из Украины", - подчеркнул он.

Следующий блок гарантий связан с политической и дипломатической поддержкой Украины. Страна должна быть глубже интегрирована в международное сообщество, включая вступление в Евросоюз.