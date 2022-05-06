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Гарантии безопасности для Швеции: НАТО усилит присутствие в Балтийском море

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Стокгольм, Пятница 06 мая 2022 02:49
Гарантии безопасности для Швеции: НАТО усилит присутствие в Балтийском море Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

НАТО увеличит свое присутствие у границ Швеции и в Балтийском море. Это возможно пока заявка Швеции на вступление в Североатлантический альянс будет рассматриваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга для SVT.

Генсек отметил, что НАТО найдет решения для удовлетворения потребностей Швеции в безопасности в переходный период, который может длиться до года.

"С того потенциального момента, когда Швеция подаст заявку, а НАТО скажет, что хотело бы, чтобы Швеция присоединилась (к альянсу), у НАТО возникнет обязательство быть в состоянии гарантировать безопасность Швеции", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что это будет включать в себя усиление присутствия вокруг Швеции и в Балтийском море.

Напомним, что Финляндия и Швеция могут податься на членство в НАТО во второй половине мая. Правительство Швеции предложило Финляндии подать заявки на членство в НАТО в один день, и финская сторона согласилась.

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