"Гарантии безопасности". Россия ждет быстрого ответа от США после встречи в Женеве

После переговоров в Женеве российская сторона ждет от США быстрого ответа по так называемым "гарантиям безопасности". В Москве утверждают, что "мяч на стороне США".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Мы ожидаем ответа Вашингтона, причем ответа скорого, оперативного. Как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел, он по-прежнему на стороне США", - отметила она.

Отметим, по итогам встречи представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что у президента США Джо Байдена готовятся к тому, что Россия будет распространять дезинформацию о договоренностях, которых не было.