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"Гарантії безпеки". Росія чекає швидкої відповіді від США після зустрічі в Женеві

Автор: Сергей Новиков

Після переговорів у Женеві російська сторона чекає від США швидкої відповіді по так званим "гарантіям безпеки". У Москві стверджують, що "м'яч на боці США".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової.

"Ми очікуємо відповіді Вашингтона, причому відповіді швидкої, оперативної. Як то кажуть, м'яч до нашої половини поля не долетів, він як і раніше на боці США", - зазначила вона.

Зазначимо, за підсумками зустрічі представник Білого дому Джен Псакі заявила, що у президента США Джо Байдена готуються до того, що Росія поширюватиме дезінформацію про домовленості, яких не було.

Нагадаємо, напередодні пройшов перший раунд переговорів між США і Росією щодо стратегічної стабільності, на них Москва запевнила, що нібито не збирається нападати на Україну.

Детальніше в матеріалі РБК-Україна "На різних мовах. Чи зможуть США і Росія домовитися про Україну, НАТО і мир".

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