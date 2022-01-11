"Гарантії безпеки". Росія чекає швидкої відповіді від США після зустрічі в Женеві

Після переговорів у Женеві російська сторона чекає від США швидкої відповіді по так званим "гарантіям безпеки". У Москві стверджують, що "м'яч на боці США".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової.

"Ми очікуємо відповіді Вашингтона, причому відповіді швидкої, оперативної. Як то кажуть, м'яч до нашої половини поля не долетів, він як і раніше на боці США", - зазначила вона.

Зазначимо, за підсумками зустрічі представник Білого дому Джен Псакі заявила, що у президента США Джо Байдена готуються до того, що Росія поширюватиме дезінформацію про домовленості, яких не було.