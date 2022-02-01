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"Гарантии безопасности". Россия завершает согласование позиции по ответу США, - Лавров

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Москва, Вторник 01 февраля 2022 18:42
"Гарантии безопасности". Россия завершает согласование позиции по ответу США, - Лавров Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Российская сторона завершает согласование позиции по ответу США, который они направили на запрос о требовании так называемых "гарантий безопасности". При этом Москва недовольна тем, что Вашингтон решил сосредоточиться на обсуждении "второстепенных тем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По его словам, США решили сосредоточиться на обсуждении "второстепенных тем", отказавшись от требований не расширения НАТО.

"Сегодня я подтвердил (госсекретарю США, - ред.) Энтони Блинкену, что это та тема, которую мы не позволим замотать, мы будем настаивать на честном разговоре и честном объяснении, почему свои обязательства Запад объяснять не хочет… На данном этапе мы завершаем межведомственное согласование поступивших от США предложений по другим вопросам, будет докладывать о них президенту", - заявил Лавров.

Напомним, сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с Лавровым и заявил о готовности продолжить переговоры по "гарантиям безопасности".

Накануне постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия угрожала военными действиями, если ее требования по так называемым "гарантиям безопасности" не будут выполнены.

Одним из требований Москвы является отказ от вступления Украины в НАТО.

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НАТО Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Лавров
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