"Гарантии безопасности". Россия завершает согласование позиции по ответу США, - Лавров

Российская сторона завершает согласование позиции по ответу США, который они направили на запрос о требовании так называемых "гарантий безопасности". При этом Москва недовольна тем, что Вашингтон решил сосредоточиться на обсуждении "второстепенных тем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По его словам, США решили сосредоточиться на обсуждении "второстепенных тем", отказавшись от требований не расширения НАТО.

"Сегодня я подтвердил (госсекретарю США, - ред.) Энтони Блинкену, что это та тема, которую мы не позволим замотать, мы будем настаивать на честном разговоре и честном объяснении, почему свои обязательства Запад объяснять не хочет… На данном этапе мы завершаем межведомственное согласование поступивших от США предложений по другим вопросам, будет докладывать о них президенту", - заявил Лавров.