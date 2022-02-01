"Гарантії безпеки". Росія завершує узгодження позиції щодо відповіді США, - Лавров

Російська сторона завершує узгодження позиції щодо відповіді США, яку вони направили на запит про вимогу так званих "гарантій безпеки". При цьому Москва незадоволена тим, що Вашингтон вирішив зосередитися на обговоренні "другорядних тем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

"Сьогодні я підтвердив (держсекретарю США, - ред.) Ентоні Блінкену, що це та тема, яку ми не дозволимо замотати, ми будемо наполягати на чесній розмові і чесному поясненні, чому свої зобов'язання Захід пояснювати не хоче... на даному етапі ми завершуємо міжвідомче узгодження надійшли від США пропозицій з інших питань, буде доповідати про них президенту", - заявив Лавров.

За його словами, США вирішили зосередитися на обговоренні "другорядних тем", відмовившись від вимог не розширення НАТО.

Нагадаємо, сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з Лавровим і заявив про готовність продовжити переговори щодо "гарантій безпеки".

Напередодні постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія погрожувала військовими діями, якщо її вимоги щодо так званих "гарантій безпеки" не будуть виконані.

Однією з вимог Москви є відмова від вступу України до НАТО.