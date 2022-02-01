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"Гарантії безпеки". Росія спростовує передачу відповіді США

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Москва, Вівторок 01 лютого 2022 10:15
"Гарантії безпеки". Росія спростовує передачу відповіді США Фото: заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Washington Post раніше написав, що США отримали відповідь Росії щодо "гарантій безпеки". Однак, офіційно в РФ спростовують це.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на РБК.

"Це повідомлення не відповідає дійсності", - сказав він.

Washington Post написало з посиланням на високопоставлене дипломатичне джерело, що Москва продовжує готувати "зведену" реакцію на відповідь США і НАТО "щодо гарантій безпеки".

Чого хоче Росія

Раніше Росія висунула Заходу вимоги, назвавши це "гарантіями безпеки". Серед іншого там міститься вимога відмовити Україні в перспективі вступу в НАТО.

Нагадаємо, постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія погрожувала військовими діями, якщо її вимоги щодо так званих "гарантій безпеки" не будуть виконані.

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