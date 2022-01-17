UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Гарантии безопасности". Новые контакты могут пройти в ближайшие дни, - Лавров

Автор: Александр Мороз

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что новые контакты с Западом по так называемым "гарантиям безопасности". Могут пройти в ближайшие дни. В частности, Москва ждет ответы от США и стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Мы твердо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала США и членам НАТО. Есть основания полагать, что на этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему", - заявил Лавров.

Напомним, на прошлой неделе прошла серия переговоров между Россией, США и НАТО по "гарантиям безопасности". На них Москва требовала отказаться от дальнейшего расширения НАТО (в том числе за счет Украины), а также отвести вооружения.

При этом российская сторона считает, что Москва должна договориться с Западом, в противном случае возможен сценарий, который приведет к "катастрофическим последствиям".

В то же время США и НАТО заявили, что Россия не имеет права голоса в вопросах расширения военного альянса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛавров