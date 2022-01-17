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"Гарантії безпеки". Нові контакти можуть пройти найближчими днями, - Лавров

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Москва, Понеділок 17 січня 2022 13:26
"Гарантії безпеки". Нові контакти можуть пройти найближчими днями, - Лавров Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що нові контакти із Заходом щодо так званих "гарантій безпеки". Можуть пройти найближчими днями. Зокрема, Москва чекає відповіді від США і країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Ми твердо розраховуємо на обіцяні нам конкретні відповіді на ті проекти документів, які Росія передала США і членам НАТО. Є підстави вважати, що цими днями пройдуть деякі контакти на цю тему", - заявив Лавров.

Нагадаємо, минулого тижня пройшла серія переговорів між Росією, США і НАТО щодо "гарантій безпеки". На них Москва вимагала відмовитися від подальшого розширення НАТО (в тому числі за рахунок України), а також відвести озброєння.

При цьому російська сторона вважає, що Москва повинна домовитися із Заходом, в іншому випадку можливий сценарій, який призведе до "катастрофічних наслідків".

У той же час США і НАТО заявили, що Росія не має права голосу в питаннях розширення військового альянсу.

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