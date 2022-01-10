"Гарантии безопасности". Будет ли второй раунд переговоров США и России

Представители США и России - Венди Шерман и Сергей Рябков - провели сегодня, 10 января, первый раунд переговоров по поводу "гарантий безопасности". Однако вопрос, будет ли новый раунд, пока остается открытым.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
После завершения почти восьмичасовых переговоров в Женеве стороны не смогли однозначно сказать, будет ли новый раунд.
Как сказал заместитель российского министра иностранных дел Рябков, проведение новых переговоров между США и РФ будет зависеть от результата дискуссий Москвы с НАТО и ОБСЕ. Только после этого в Кремле решат, нужен ли еще один раунд.
Представительница Госдепа Шерман также связала будущее нового раунда переговоров с Россией с результатами всех контактов, запланированных на этой неделе.
В то же время российская сторона не хочет, чтобы переговоры по так называемым "гарантиям безопасности" затянулись на месяцы или годы.
Возможность нового контакта между руководителями США и России, как заявил представитель российского МИДа, пока не обсуждается и не прорабатывается.
Напомним, накануне в российском МИДе заявляли, что переговоры с США могут ограничиться одной встречей, если американская сторона не согласится на предложения Москвы.