"Гарантії безпеки". Чи буде другий раунд переговорів США та Росії

Після завершення майже восьмигодинних переговорів у Женеві сторони не змогли однозначно сказати, чи буде новий раунд.

Як сказав заступник російського міністра закордонних справ Рябков, проведення нових переговорів між США та РФ буде залежати від результату дискусій Москви з НАТО та ОБСЄ. Лише після цього у Кремлі вирішать, чи потрібен ще один раунд.

Представниця Держдепу Шерман також пов'язала майбутнє нового раунду переговорів з Росією з результатами всіх контактів, запланованих цього тижня.

Водночас російська сторона не хоче, щоб переговори щодо так званих "гарантій безпеки" затягнулися на місяці чи роки.

Можливість нового контакту між очільниками США та Росії, як заявив представник російського МЗС, наразі не обговорюється та не пропрацьовується.