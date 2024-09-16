"Ганебний інцидент". УЗ відреагувала на скандал із п'яними охоронцями у потязі

З чого почався скандал

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що пасажири одного з потягів "Укрзалізниці" помітили вранці, 16 вересня, сплячого на підлозі в купе провідника охоронця УЗ з ознаками побиття та "страшним запахом перегару".

Поруч із ним (на полиці) спав інший чоловік. Очевидці зауважили, що "побилися два колеги та мирно лягли собі спати, забувши зачинити двері".

Один із пасажирів викликав представників поліції, в результаті чого правопорушників зняли з рейсу.

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