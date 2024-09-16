"Позорный инцидент". УЗ отреагировала на скандал с пьяными охранниками в поезде

С чего начался скандал

Напомним, ранее мы рассказывали, что пассажиры одного из поездов "Укрзализныци" заметили утром, 16 сентября, спящего на полу в купе проводника охранника УЗ с признаками избиения и "страшным запахом перегара".

Рядом с ним (на полке) спал другой мужчина. Очевидцы отметили, что "подрались два коллеги и мирно легли спать, забыв закрыть дверь".

Один из пассажиров вызвал представителей полиции, в результате чего правонарушителей сняли с рейса.

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