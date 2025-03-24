"Позорные заявления". В Раде хотят отставки Уиткоффа после слов о "референдумах"
Специального посланника президента США Стива Уиткоффа необходимо отозвать с должности из-за его заявлений о так называемых "референдумах" России на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко в эфире "Радио Свободы".
Как отметил Мережко, слова Уиткоффа были шокирующими и позорными.
"Он ретранслирует российскую пропаганду. И у меня вопрос, кем он является? Он посланник Трампа (Дональд Трамп, глава Белого дома, - ред.), или, может, он посланник Путина (Владимир Путин, диктатор России, - ред.)? У меня нет ответа на этот вопрос. Как это объяснить? Я считаю, что худшее в этой ситуации, самое опасное то, что господин Уиткофф в этом интервью говорит, что "я представляю интересы Трампа, я выражаю его точку зрения", - заявил Мережко.
Он добавил, что Трамп должен дезавуировать заявления Уиткоффа как противоречащие позиции Белого дома, а спецпредставителя необходимо отозвать с должности.
Мережко выразил надежду, что в окружении Трампа не разделяют мнения спецпредставителя. По его словам, государственный секретарь Марко Рубио и советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц понимают, о чем идет речь и не придерживаются таких же взглядов, как и Уиткофф.
"Я надеюсь, что это исключение, что это не точка зрения самого президента. Но ответить на этот вопрос может только сам Трамп: он может либо подтвердить, что он согласен с такими ужасными взглядами, либо отрицать их", - добавил народный депутат.
Заявления Уиткоффа о "референдуме"
Недавно Уиткофф дал интервью скандальному ведущему Такеру Карлсону. Спецпредставитель говорил о полномасштабной войне в Украине, перемирии, а также намерении страны вступить в НАТО. По его словам, "самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона". По его мнению, речь идет о: "Донбассе, Крыме, Луганске и еще двух других". Он отметил, что эти территории якобы являются "русскоязычными" и там проводились "референдумы", во время которых "большинство людей высказалось за то, чтобы быть под властью России".
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