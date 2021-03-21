В Гане задержали трех должностных лиц за похищение вакцины Covishield

В Гане, что на Западе Африки, правоохранители задержали троих сотрудников Службы здравоохранения. Их подозревают в похищении 36 ампул вакцины от коронавируса Covishield.

Инцидент произошел в области Большая Аккра. Полиция задержала сотрудника санитарно-эпидемического надзора Стивена Дзисену, специалиста по охране труда и техники безопасности Космоса Аллотея и лаборанта Джозефа Найта Гэйсси. Они, вероятно, похитили вакцину, чтобы делать прививки за деньги.

"Вероятно, Дзисену украл вакцины и передал их Аллотею, который вводил препарат клиентам по цене около 35 долларов за укол. Гэйсси взят под стражу за соучастие в совершении кражи", - рассказали в полиции.

Кроме того, в похищении еще 26 ампул вакцины Covishield из хранилища подозревают еще одного сотрудника ведомства - сотрудника санитарно-эпидемиологического надзора. Однако пока он находится на свободе.