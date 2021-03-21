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В Гане задержали трех должностных лиц за похищение вакцины Covishield

Автор: Дмитрий Левицкий

В Гане, что на Западе Африки, правоохранители задержали троих сотрудников Службы здравоохранения. Их подозревают в похищении 36 ампул вакцины от коронавируса Covishield.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Инцидент произошел в области Большая Аккра. Полиция задержала сотрудника санитарно-эпидемического надзора Стивена Дзисену, специалиста по охране труда и техники безопасности Космоса Аллотея и лаборанта Джозефа Найта Гэйсси. Они, вероятно, похитили вакцину, чтобы делать прививки за деньги.

"Вероятно, Дзисену украл вакцины и передал их Аллотею, который вводил препарат клиентам по цене около 35 долларов за укол. Гэйсси взят под стражу за соучастие в совершении кражи", - рассказали в полиции.

Кроме того, в похищении еще 26 ампул вакцины Covishield из хранилища подозревают еще одного сотрудника ведомства - сотрудника санитарно-эпидемиологического надзора. Однако пока он находится на свободе.

Напомним, в начале февраля случай похищения вакцины от коронавируса произошел в Чили. Там из медицинского центра в городе Курико похитили 40 флаконов вакцины китайского производителя Sinovac.

А в США мужчина угнал автомобиль, в котором находились флаконы с вакциной от коронавируса. Угонщику, по данным правоохранителей, было около 20 лет.

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