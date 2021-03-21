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У Гані затримали трьох посадовців за викрадення вакцини Covishield

Автор: Дмитро Левицький

У Гані, що на Заході Африки, правоохоронці затримали трьох співробітників Служби охорони здоров'я. Їх підозрюють у викраденні 36 ампул вакцини від коронавірусу Covishield.

Про це повідомляє агентство "Сіньхуа".

Інцидент стався в області Велика Аккра. Поліція затримала співробітника санітарно-епідемічного нагляду Стівена Дзисену, фахівця з охорони праці та техніки безпеки Космоса Аллотея і лаборанта Джозефа Найта Гейссі. Вони, ймовірно, викрали вакцину, щоб робити щеплення за гроші.

"Імовірно, Дзисену вкрав вакцини та передав їх Аллотею, який вводив препарат клієнтам за ціною близько 35 доларів за укол. Гейссі узятий під варту за співучасть в скоєнні крадіжки", - розповіли в поліції.

Крім того, у викраденні ще 26 ампул вакцини Covishield зі сховища підозрюють ще одного співробітника відомства - співробітника санітарно-епідеміологічного нагляду. Однак поки що він перебуває на волі.

Нагадаємо, на початку лютого випадок викрадення вакцини від коронавірусу стався в Чилі. Там з медичного центру в місті Куріко викрали 40 флаконів вакцини китайського виробника Sinovac.

А у США чоловік викрав автомобіль, в якому перебували флакони з вакциною від коронавірусу. Викрадачу, за даними правоохоронців, було близько 20 років.

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Новини України Ганакрадіжкавакцина від коронавірусу
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