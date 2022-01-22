В Гане взорвался грузовик со взрывчаткой: 13 человек погибли, десятки ранены

В Гане взорвался грузовик, перевозящий взрывчатку на золотой рудник на западе страны. Это уничтожило деревню и привело к жертвам и раненым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Взрыв сравнял з землей сотни домов в Апиате, поскольку взрывная волна распространилась на примерно 20 метров. Двери и крыши были сорван с зданий.
В результате взрыва погибли 13 мирных жителей деревни, пострадали около 180 человек.
Спасатели перекапывали территорию экскаваторами и искали выживших на месте происшествия.
рузовик принадлежал испанской компании Maxam, которая перевозила взрывчатку на золотой рудник Чирано, которым управляет компания Kinross Gold Corporation из Торонто.
Напомним, что в Судане обвалился золотой рудник. В результате более 30 человек погибли и только один выжил.