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В Гане взорвался грузовик со взрывчаткой: 13 человек погибли, десятки ранены

Автор: Наталья Скороход

В Гане взорвался грузовик, перевозящий взрывчатку на золотой рудник на западе страны. Это уничтожило деревню и привело к жертвам и раненым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Взрыв сравнял з землей сотни домов в Апиате, поскольку взрывная волна распространилась на примерно 20 метров. Двери и крыши были сорван с зданий.

В результате взрыва погибли 13 мирных жителей деревни, пострадали около 180 человек.

Спасатели перекапывали территорию экскаваторами и искали выживших на месте происшествия.

рузовик принадлежал испанской компании Maxam, которая перевозила взрывчатку на золотой рудник Чирано, которым управляет компания Kinross Gold Corporation из Торонто.

Напомним, что в Судане обвалился золотой рудник. В результате более 30 человек погибли и только один выжил.

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