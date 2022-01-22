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У Гані вибухнула вантажівка з вибухівкою: 13 людей загинули, десятки поранені

Автор: Наталья Скороход

У Гані вибухнула вантажівка, що перевозила вибухівку на золотий рудник на заході країни. Це знищило село і призвело до жертв і поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вибух зрівняв з землею сотні будинків в Апіаті, оскільки вибухова хвиля поширилася на приблизно 20 метрів. Двері й дахи були зірваний з будівель.

В результаті вибуху загинули 13 мирних жителів села, постраждали близько 180 осіб.

Рятувальники перекопували територію екскаваторами і шукали тих, хто вижив на місці події.

належала іспанській компанії Maxam, яка перевозила вибухівку на золотий рудник Чірано, яким управляє компанія Kinross Gold Corporation з Торонто.

Нагадаємо, що у Судані обвалився золотий рудник. В результаті більше 30 людей загинули і тільки один вижив.

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АфрикаВибух