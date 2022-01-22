У Гані вибухнула вантажівка з вибухівкою: 13 людей загинули, десятки поранені

У Гані вибухнула вантажівка, що перевозила вибухівку на золотий рудник на заході країни. Це знищило село і призвело до жертв і поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Вибух зрівняв з землею сотні будинків в Апіаті, оскільки вибухова хвиля поширилася на приблизно 20 метрів. Двері й дахи були зірваний з будівель.
В результаті вибуху загинули 13 мирних жителів села, постраждали близько 180 осіб.
Рятувальники перекопували територію екскаваторами і шукали тих, хто вижив на місці події.
належала іспанській компанії Maxam, яка перевозила вибухівку на золотий рудник Чірано, яким управляє компанія Kinross Gold Corporation з Торонто.
Нагадаємо, що у Судані обвалився золотий рудник. В результаті більше 30 людей загинули і тільки один вижив.