Гандзюк сделали первую операцию

Новости Общество 03.08.2018 - 15:39
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Впереди ее ждет еще несколько операций

Советнице херсонского мэра Екатерине Гандзюк, на которую 31 июля неизвестный вылил около литра концентрированной серной кислоты, в Киеве сделали первую операцию. Об этом сообщает Виктор Таран на своей странице в Facebook.

"Первая операция Екатерины Гандзюк была на руке и прошла успешно. Сейчас она постепенно отходит из-под наркоза, но еще в очень слабом состоянии и сейчас отдыхает", - говорится в сообщении.

Гандзюк сделали первую операцию

Как отметил Таран, впереди ее ждет еще несколько операций.

Напомним, что Посольство Соединенных Штатов в Украине осудило нападение на активистку Екатерину Гандзюк. В ведомстве также добавили, что ожидают привлечения к ответственности виновных в нападении.

Также ранее РБК-Украина писало, глава ГПУ Юрий Луценко передал следствие по делу нападения на активистку Екатерину Гандзюк к центральному аппарату Службы безопасности (СБУ).

Добавим, что 31 июля 2018 года в Херсоне утром неизвестный облил серной кислотой управляющую делами исполкома горсовета и общественную деятельницу Херсона Гандзюк. 1 августа девушку перевезли из Херсона до Киевского ожогового центра. По словам заведующего ожоговым отделением областной клинической больницы Херсона Сергея Волченко, прогноз по Гандзюк сложный.

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Теги:  Киев,  активисты,  операция,  нападение,  Херсон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС