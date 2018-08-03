Гандзюк сделали первую операцию

Впереди ее ждет еще несколько операций

Советнице херсонского мэра Екатерине Гандзюк, на которую 31 июля неизвестный вылил около литра концентрированной серной кислоты, в Киеве сделали первую операцию. Об этом сообщает Виктор Таран на своей странице в Facebook.

"Первая операция Екатерины Гандзюк была на руке и прошла успешно. Сейчас она постепенно отходит из-под наркоза, но еще в очень слабом состоянии и сейчас отдыхает", - говорится в сообщении.

Как отметил Таран, впереди ее ждет еще несколько операций.

Напомним, что Посольство Соединенных Штатов в Украине осудило нападение на активистку Екатерину Гандзюк. В ведомстве также добавили, что ожидают привлечения к ответственности виновных в нападении.

Также ранее РБК-Украина писало, глава ГПУ Юрий Луценко передал следствие по делу нападения на активистку Екатерину Гандзюк к центральному аппарату Службы безопасности (СБУ).

Добавим, что 31 июля 2018 года в Херсоне утром неизвестный облил серной кислотой управляющую делами исполкома горсовета и общественную деятельницу Херсона Гандзюк. 1 августа девушку перевезли из Херсона до Киевского ожогового центра. По словам заведующего ожоговым отделением областной клинической больницы Херсона Сергея Волченко, прогноз по Гандзюк сложный.