Следствие по делу нападения на Гандзюк передали в центральный аппарат СБУ

Луценко передал следствие в центральный аппарат СБУ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал следствие по делу нападения на активистку Екатерину Гандзюк в центральный аппарат Службы безопасности (СБУ). Об этом прокурор написал у себя на странице в Facebook.

Луценко посетил Гандзюк, которую 31 июля неизвестный облил концентрированной серной кислотой. По его словам, состояние потерпевшей тяжелое.

"Услышал ее версии причин нападения на нее. Учитывая это, принял решение передать следствие в центральный аппарат СБУ", - сообщил Луценко.

Кроме того, в связи с серией нападений на гражданских активистов генпрокурор запланировал проведение координационного совещания правоохранительных структур.

Напомним, 31 июля 2018 года, в Херсоне утром неизвестный облил серной кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Херсона Гандзюк. 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр. Как отметил заведующий ожоговым отделением областной клинической больницы Херсона Сергей Волченко, прогноз по Гандзюк сложный.

По данным полиции Харькова, следствие сейчас рассматривает нескольно версий нападения на Екатерину Гандзюк. В частности - преступление совершено в связи с ее служебной и общественной деятельностью. В рамках расследования полиция опросила жителей 250 квартир, которые могли быть свидетелями преступления. Также правоохранителями установлено 14 видеокамер, которые могли зафиксировать перемещение нападающего. С десяти камер уже снято видеоинформацию. Полиция распространила видео с одной из камер, где видно подозреваемого в совершении преступления.