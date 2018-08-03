Гандзюк зробили першу операцію

Попереду її чекає ще декілька операцій

Радниці херсонського мера Катерині Гандзюк, на яку 31 липня невідомий вилив близько літра концентрованої сірчаної кислоти, у Києві зробили першу операцію. Про це повідомляє Віктор Таран на своїй сторінці у Facebook.

"Перша операція Катерини Гандзюк була на руці і пройшла успішно. Зараз вона поступово відходить з-під наркозу, але ще в дуже слабкому стані і наразі відпочиває", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Таран, попереду її чекає ще декілька операцій.

Нагадаємо, що Посольство Сполучених Штатів в Україні засудило напад на активістку Катерину Гандзюк. У відомстві також додали, що очікують притягнення до відповідальності винних у нападі.

Також раніше РБК-Україна писало, глава ГПУ Юрій Луценко передав слідство у справі нападу на активістку Катерину Гандзюк до центрального апарату Служби безпеки (СБУ).

Додамо, що 31 липня 2018 року в Херсоні вранці невідомий облив сірчаною кислотою керуючу справами виконкому міськради і громадську діячку Херсона Гандзюк. 1 серпня дівчину перевезли з Херсона до Київського опікового центру. За словами завідувача опікового відділення обласної клінічної лікарні Херсона Сергія Волченко, прогноз по Гандзюк складний.