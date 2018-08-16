Гандзюк назвала задержанного за нападение на нее "случайным человеком"
Гандзюк считает, что Новикова арестовали ошибочно
Задержанный за нападение на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк Николай Новиков является "случайным человеком". Об этом заявила сама Гандзюк, передает "Украинская правда".
В частности, Гандзюк отметила, что не узнает в Новикове нападавшего. Она также добавила, что полиция не проводит с ней следственных действий.
"Я сочувствую тому бедняге, которого задержали по моему делу полицейские, на 99% это случайный человек. Я понимаю, что очень быстро надо было тушить информационные волны и это делали ценой его судьбы. Мои близкие, которые видели нападающего, говорят, что это не он ", - пояснила Гандзюк.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Национальная полиция до сих пор не передала материалы по нападению на Гандзюк СБУ.
До этого генпрокурор Юрий Луценко отметил, что в деле о покушении на Гандзюк предполагается, что нападение было совершено по заказу правоохранительных и государственных органов. 6 августа 2018 Херсонский суд по подозрению в нападении арестовал местного жителя Николая Новикова, которого, по словам журналистов, в день покушения вообще не было в городе.