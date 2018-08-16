Гандзюк назвала затриманого за напад на неї "випадковою людиною"

Гандзюк вважає, що Новікова заарештували помилково

Затриманий за напад на радника мера Херсона Катерини Гандзюк Микола Новіков є "випадковою людиною". Про це заявила сама Гандзюк, передає "Українська правда".

Зокрема, Гандзюк зазначила, що не впізнає в ньому нападника. Вона також додала, що поліція не проводить з нею слідчих дій.

"Я співчуваю тому бідоласі, якого затримали по моїй справі поліцейські, на 99% це випадкова людина. Я розумію, що дуже швидко треба було гасити інформаційні хвилі і це робили ціною його долі. Мої близькі, які бачили нападника, кажуть, що це не він ", - пояснила Гандзюк.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Національна поліція досі не передала матеріали по нападу на Гандзюк СБУ.

До цього генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що у справі про замах на Гандзюк передбачається, що напад було скоєно на замовлення правоохоронних і державних органів. 6 серпня 2018 Херсонський суд за підозрою в нападі заарештував місцевого жителя Миколу Новікова, якого, за словами журналістів, у день замаху взагалі не було в місті.