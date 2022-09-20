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Гандбольний "Донбас" гратиме в Європі матчі Кубка ЄГФ

Фото: "Донбас" на старті сезону 2022/23 (Facebook/Гандбольный клуб "Донбасс")
Автор: Антон Федорців

Друга команда за підсумками перерваного війною сезону 2021/22 в українській Суперлізі – донецький "Донбас" – готується до старту в єврокубках у прийдешній кампанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

Головний тренер команди Іван Фучеджи поділився деталями підготовки "помаранчево-чорних" до сезону 2022/23. "Донбас" тренується в Запоріжжі в залі "Мотора".

Фучеджи запевнив, що кістяк команди вдалося зберегти. Керівництво "Донбасу" готове грати на двох фронтах – у чемпіонаті України та в єврокубках. Наразі клуб чекає документи від Кабінету міністрів для виїзду за кордон.

"Вже відомий наш суперник у Кубку ЄГФ – це ісландська команда "Вестманнаейяр". Поборемося з ними. Свій домашній матч ми будемо проводити або в Німеччині, або в Ісландії", – заявив фахівець.

"Донбас" розпочне виступи в єврокубках із 2-го раунду Кубка ЄГФ. Матчі з "Вестманнаейяром" заплановані на 29 жовтня та 5 листопада. У сезоні 1995/96 "Донбас" дійшов до фіналу турніру, де поступився іспанському "Гранольєрсу".

До слова, раніше волейбольна Суперліга оголосила календар матчів 1-го туру чемпіонату України.

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