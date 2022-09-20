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Волейбольна Суперліга оприлюднила календар сезону 2022/23: коли розпочнеться чемпіонат

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Чернівці, Вівторок 20 вересня 2022 11:10
Волейбольна Суперліга оприлюднила календар сезону 2022/23: коли розпочнеться чемпіонат Фото: "Прометей" перед стартом нового сезону (facebook.com/pvlu.ua)
Автор: Антон Федорців

Професіональна волейбольна ліга України оголосила розклад 1-го туру прийдешнього сезону в чоловічій Суперлізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Черговий чемпіонат України розпочнеться 22 вересня в Чернівцях. Усі поєдинки впродовж четверга-неділі прийме спортивний комплекс "Маленький Париж".

У стартовий день змагань пройде два матчі – слобожанський "Прометей" зустрінеться з "Баркомом-збірною України U-18" (16:00), а харківська "Юридична академія" прийме тростянецьку "МХП-Вінницю" (19:00). У п'ятницю "Решетилівка" з Полтавської області зустрінеться з тернопільською "Поліцією охорони" (16:00), а житомирське "Полісся-Житичі" зіграє проти "Епіцентра-Подолян" із Городка (19:00).

На вихідних поєдинки гратимуть у двох слотах – 12:00 і 15:00/16:00. У суботу "МХП-Вінницю" проекзаменує "Прометей", а "Барком" протистоятиме "Юридичній академії". Нарешті в неділю відбудеться двобій "Епіцентра" та "Решетилівки". Натомість "Поліція охорони" зустрінеться з "Поліссям-Житичі".

Суперліга цьогоріч складатиметься з регулярного чемпіонату на 9 турів і плей-офф. Чвертьфінали та півфінали гратимуть до двох перемог. Зате фінал розіграють до трьох перемог у п'яти матчах. У сезоні 2022/23 вперше використають систему відеочеленджів.

Волейбольна Суперліга оприлюднила календар сезону 2022/23: коли розпочнеться чемпіонат

До слова, раніше "Прометей" дізнався суперників у Лізі чемпіонів серед жінок.

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