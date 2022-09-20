Гандбольный "Донбасс" будет играть в Европе матчи Кубка ЕГФ

Главный тренер команды Иван Фучеджи поделился деталями подготовки "оранжево-черных" к сезону 2022/23. "Донбасс" тренируется в Запорожье в зале "Мотора".

Фучеджи заверил, что костяк команды удалось сохранить. Руководство "Донбасса" готово играть на двух фронтах – в чемпионате Украины и еврокубках. Пока клуб ждет документы от Кабинета министров для выезда за границу.

"Уже известен наш соперник в Кубке ЕГФ – это исландская команда "Вестманнаэйяр". Поборемся с ними. Свой домашний матч мы проведем либо в Германии, либо в Исландии", – заявил специалист.

"Донбасс" начнет выступления в еврокубках со 2-го раунда Кубка ЕГФ. Матчи с "Вестманнаэйяром" запланированы на 29 октября и 5 ноября. В сезоне 1995/96 "Донбасс" дошел до финала турнира, где уступил испанскому "Гранольерсу".