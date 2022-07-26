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Гандбольная "Галичанка" будет временно играть в чемпионате Польши

Новина українською →
Львов, Вторник 26 июля 2022 16:39
Гандбольная "Галичанка" будет временно играть в чемпионате Польши Фото: "Галичанка" в сезоне 2021/22 (facebook.com/hcgalychanka)
Автор: Антон Федорцив

Польская женская Суперлига по гандболу пополнилась семикратным чемпионом Украины – львовской "Галичанкой". Украинки проведут в соседнем чемпионат сезон 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter лиги.

Женская Суперлига Польши расширила дивизион с восьми до десяти команд. Новичками первенства станут "Рух" из Хожува и "Галичанка".

Украинский гранд проведет в польском чемпионате минимум год. Сезон 2021/22 в Суперлиге Украины был досрочно завершен из-за полномасштабного вторжения РФ. В момент остановки первенства "Галичанка" была безусловным лидером.

Львовский коллектив в последнее десятилетие стал гегемоном отечественного гандбола и восемь сезонов подряд завершал чемпионат Украины на первой строчке. Также в активе львовянок по пять Кубков и Суперкубков страны.

Накануне ужгородские "Карпаты" заявились в чемпионат Венгрии на предстоящий сезон. Там они будут соперничать в 3-м дивизионе.

К слову, мужской "Мотор" получил место в чемпионате Германии на новый сезон.

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