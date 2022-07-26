Гандбольна "Галичанка" тимчасово гратиме в чемпіонаті Польщі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter ліги .

Жіноча Суперліга Польщі розширила дивізіон із восьми до десяти команд. Новачками першості стануть "Рух" із Хожува та "Галичанка".

Український гранд проведе в польському чемпіонаті мінімум рік. Сезон 2021/22 в Суперлізі України був достроково завершений через повномасштабне вторгнення РФ. На момент зупинки першості "Галичанка" була безумовним лідером.

Львівський колектив в останнє десятиліття став гегемоном вітчизняного гандболу та вісім сезонів поспіль завершував чемпіонат України на першій сходинці. Також в активі львів'янок по п'ять Кубків і Суперкубків країни.

Напередодні ужгородські "Карпати" заявилися в чемпіонат Угорщини на прийдешній сезон. Там вони змагатимуться у 3-му дивізіоні.