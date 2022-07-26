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Гандбольна "Галичанка" тимчасово гратиме в чемпіонаті Польщі

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Львів, Вівторок 26 липня 2022 16:39
Гандбольна "Галичанка" тимчасово гратиме в чемпіонаті Польщі Фото: "Галичанка" в сезоні 2021/22 (facebook.com/hcgalychanka)
Автор: Антон Федорців

Польська жіноча Суперліга з гандболу поповнилася семиразовим чемпіоном України – львівською "Галичанкою". Українки проведуть у сусідньому чемпіонат сезон 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter ліги.

Жіноча Суперліга Польщі розширила дивізіон із восьми до десяти команд. Новачками першості стануть "Рух" із Хожува та "Галичанка".

Український гранд проведе в польському чемпіонаті мінімум рік. Сезон 2021/22 в Суперлізі України був достроково завершений через повномасштабне вторгнення РФ. На момент зупинки першості "Галичанка" була безумовним лідером.

Львівський колектив в останнє десятиліття став гегемоном вітчизняного гандболу та вісім сезонів поспіль завершував чемпіонат України на першій сходинці. Також в активі львів'янок по п'ять Кубків і Суперкубків країни.

Напередодні ужгородські "Карпати" заявилися в чемпіонат Угорщини на прийдешній сезон. Там вони змагатимуться у 3-му дивізіоні.

Нагадаємо, що чоловічий "Мотор" отримав місце в чемпіонаті Німеччини на новий сезон.

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