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Украинский гранд будет играть в чемпионате Венгрии

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Ужгород, Понедельник 25 июля 2022 10:16
Украинский гранд будет играть в чемпионате Венгрии Фото: "Карпаты" на международном турнире в Италии (facebook.com/hckarpaty)
Автор: Антон Федорцив

Ужгородские "Карпаты" получили временное место в женском чемпионате Венгрии по гандболу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ассоциации.

Отечественный гранд приняли в 3-й венгерский дивизион. Тамошний чемпионат начнется в сентябре.

"Карпаты" попали в северо-восточную группу первенства. Домашние матчи ужгородки будут играть в городе Гайдунанаш, который находится в 130 км от украинского областного центра. Результаты "Карпат" включат в итоги сезона, но команда не будет иметь права на повышение в классе.

Сезон 2021/22 в гандбольной Суперлиге досрочно завершили из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Призеров чемпионата не определяли, а ужгородки на момент прекращения соревнований занимали 4-е место.

"Карпаты" основаны в 1969 году как "Спартак" из Берегово. В Ужгород команда переехала в 1989-м. "Карпаты" трижды стали чемпионом Украины (2012, 2013, 2014) и завоевали Кубок Украины-2018. В сезоне 2016/17 ужгородки дошли до 1/8 финала Кубка вызова ЕГФ.

К слову, мужской "Мотор" получил место в чемпионате Германии на новый сезон.

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