UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гандбольна збірна України вперше за 10 років вийшла на чемпіонат Європи

Фото: "Синьо-жовті" перервали смугу невдач (facebook.com/uhfukraine)
Автор: Антон Федорців

Жіноча національна команда України з гандболу після нічиєї проти збірної Словаччини завоювала путівку на Євро-2024. Турнір відбудеться у листопаді-грудні цьогоріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Євро-2024, кваліфікація, група 2

Словаччина – Україна – 25:25 (15:13, 10:12)

 

У фінальному турі відбору "синьо-жовтим" було достатньо уникнути поразки з великим рахунком, щоб фінішувати другими в квартеті команд. У першому таймі словацькі гандболістки були близькі до того, щоб піти у відрив. У певний момент їхня перевага склала 5 голів.

Утім, перед перервою збірна України зуміла стабілізувати становище. Зрештою, після першого тайму Словаччина повела з +2. У другій половині господарки майданчика намагалися збільшити власну перевагу, але "синьо-жовті" трималися поруч. А наприкінці зустрічі взагалі зрівняли рахунок.

Зрештою, Україна набрала 7 очок і посіла друге місце в групі після збірної Німеччини (12 пунктів). Словачки фінішували третіми, але теж пробилися на континентальну першість. Вони стали однією з чотирьох найкращих третіх команд кваліфікації.

Для збірної України Євро-2024 стане першим чемпіонатом після 2014 року. Загалом українки взяли участь в одинадцяти першостях Європи. Найкращим результатом залишається "срібло" Євро-2000. Прийдешній турнір приймуть Австрія, Угорщина та Швейцарія.

До слова, аргентинець Лосано очолить волейбольну збірну України замість Крастіньша.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України