Гандбольна збірна України вперше за 10 років вийшла на чемпіонат Європи

Євро-2024, кваліфікація, група 2

Словаччина – Україна – 25:25 (15:13, 10:12)

У фінальному турі відбору "синьо-жовтим" було достатньо уникнути поразки з великим рахунком, щоб фінішувати другими в квартеті команд. У першому таймі словацькі гандболістки були близькі до того, щоб піти у відрив. У певний момент їхня перевага склала 5 голів.

Утім, перед перервою збірна України зуміла стабілізувати становище. Зрештою, після першого тайму Словаччина повела з +2. У другій половині господарки майданчика намагалися збільшити власну перевагу, але "синьо-жовті" трималися поруч. А наприкінці зустрічі взагалі зрівняли рахунок.

Зрештою, Україна набрала 7 очок і посіла друге місце в групі після збірної Німеччини (12 пунктів). Словачки фінішували третіми, але теж пробилися на континентальну першість. Вони стали однією з чотирьох найкращих третіх команд кваліфікації.

Для збірної України Євро-2024 стане першим чемпіонатом після 2014 року. Загалом українки взяли участь в одинадцяти першостях Європи. Найкращим результатом залишається "срібло" Євро-2000. Прийдешній турнір приймуть Австрія, Угорщина та Швейцарія.