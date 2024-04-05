Волейбольна збірна України отримала іменитого кандидата в тренери: хто він такий

Федерація волейболу України обрала пріоритетного претендента на посаду головного тренера чоловічої національної команди. Ним став Рауль Лосано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал організації .

67-річний фахівець отримав рекомендацію виконкому ФВУ на призначення керманичем збірної. Кандидатуру аргентинця тепер повинна затвердити комісія міністерства молоді та спорту.

Лосано випередив понад два десятки інших претендентів. Його програма найбільше сподобалася волейбольним функціонерам, а ключовим аргументом на користь призначення стало бажання тренера допомогти України. Наразі розпочалися перемовини з потенційним асистентом аргентинця.

Посада головного тренера збірної України стала вакантною нещодавно. ФВУ вирішила не продовжувати співпрацю з Угісом Крастіньшем. Латвійський тренер працював із командою у 2016-2023 роках.

Хто такий Рауль Лосано

Уродженець Ла-Плати, грав на позиції зв'язуючого. На тренерський шлях перейшов у 1974 році.

Переїхав до Європи наприкінці 80-х. Працював у чемпіонатах Італії, Греції, Польщі. Першою збірною у біографії Лосано стала Іспанія (1994-1997, 1999-2000 рр.). Пізніше очолював збірні Польщі, Німеччини, Ірану та Китаю. У 2022 році очолив японський "Дж. Т. Тандерс".

Тричі був чемпіоном і здобув Кубок Аргентини. У сезоні 2000/01 оформив дубль на чолі "Тревізо", завоюваши "золото" італійської першості та Кубок Італії, а також дійшов до фіналу Ліги чемпіонів ЄКВ. Із "Міланом" тріумфував у Кубку ЄКВ 1992/93. Зі збірною Польщі став віце-чемпіоном світу (2006), а з Німеччиною виграв Євролігу (2009).