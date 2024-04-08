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Гандбольная сборная Украины впервые за 10 лет вышла на чемпионат Европы

Фото: "Сине-желтые" прервали полосу неудач (facebook.com/uhfukraine)
Автор: Антон Федорцив

Женская национальная команда Украины по гандболу после ничьей против сборной Словакии завоевала путевку на Евро-2024. Турнир состоится в ноябре-декабре этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евро-2024, квалификация, группа 2

Словакия – Украина – 25:25 (15:13, 10:12)

 

В финальном туре отбора "сине-желтым" было достаточно избежать поражения с крупным счетом, чтобы финишировать вторыми в квартете команд. В первом тайме словацкие гандболистки были близки к уходу в отрыв. В определенный момент их преимущество составило 5 голов.

Впрочем, перед перерывом сборная Украины смогла стабилизировать положение. В конце концов после первого тайма Словакия повела с +2. Во второй половине хозяйки площадки пытались увеличить собственное преимущество, но "сине-желтые" держались рядом. А в конце встречи вообще сравняли счет.

В конце концов Украина набрала 7 очков и заняла второе место в группе после сборной Германии (12 пунктов). Словачки финишировали третьими, но тоже пробились на континентальное первенство. Они стали одной из четырех лучших третьих команд квалификации.

Для сборной Украины Евро-2024 станет первым чемпионатом после 2014 года. В целом украинки приняли участие в одиннадцати первенствах Европы. Лучшим результатом остается "серебро" Евро-2000. Грядущий турнир примут Австрия, Венгрия и Швейцария.

К слову, аргентинец Лосано возглавит волейбольную сборную Украины вместо Крастиньша.

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