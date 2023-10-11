Гандбольна збірна України у відборі до Євро-2024: склад і розклад матчів жіночої команди

Жіноча національна команда України готується розпочати кваліфікаційний турнір до чемпіонату Європи 2024 року з гандболу. У жовтні підопічні Віталія Андронова зіграють два поєдинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook ФГУ .

Тренерський штаб "синьо-жовтих" на матчі проти збірних Німеччини та Словаччини викликав 20 гандболісток. Не потрапила до списку травмована капітанка команди Ірина Глібко.

У групі 2 відбору суперниками збірної України будуть три команди. Перший поєдинок українки зіграють 12 жовтня проти німкень на виїзді, а 15 жовтня приймуть словачок удома. Натомість у лютому-березні "синьо-жовті" двічі зіграють проти збірної Ізраїлю.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Також путівки на чемпіонат отримають чотири найкращі з восьми третіх збірних. Для рейтингу третіх місць враховуватимуть лише поєдинки проти перших двох команд на фініші.

Склад збірної України на жовтневі матчі кваліфікації до Євро-2024:

Воротарки: Юдіт Балог, Марія Гладун, Вікторія Салтанюк

Польові: Діана Дмитришин, Мар'яна Маркевич, Марина Коновалова, Ірина Прокоп'як, Тетяна Поляк, Мілана Шукаль, Каріна Соскида, Євгенія Когуч, Ірина Компанієць, Юлія Андрійчук, Євгенія Левченко, Дарина Кот, Каріна Колодюк, Аліса Петрів, Анастасія Мелекесцева, Андріана Науменко, Тамара Смбатян

Календар матчів збірної України в кваліфікації до Євро-2024: