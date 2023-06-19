Позор на годы: Мальта устроила сборной Украины черный день, ставший неофициальным

Пути национальной команды Украины и сборной Мальты к квалификации перед чемпионатом Европы-2024 пересекались только однажды. Тот поединок завершился минимальной победой островитян.

На 19 июня назначен матч 4-го тура отбора к Евро-2024 между сборными Украины и Мальты. В такие же летние дни шесть лет назад команды уже встречались, а итоговый счет поединка шокировал украинских болельщиков.

В сентябре 2016 года "сине-желтые" начали квалификацию к ЧМ-2018 под руководством нового тренера – легендарного футболиста Андрея Шевченко. С нехваткой опыта решили не считаться. После фиаско на чемпионате Европы-2016 перемен требовали все вокруг. Тем более, звездного Шеву усилили итальянскими помощниками.

Однако стартовала сборная в отборе на Мундиаль тяжело. Начали подопечные Шевченко с двух ничьих (Исландия, Турция), дальше одолели Косово и Финляндию, а весной уступили хорватам. Перед важным поединком против Суоми 11 июня "сине-желтые" организовали спарринг с Мальтой.

Дебют встречи стал холодным душем для сборной Украины. После нескольких упущенных полувозможностей команда Шевченко пропустила со стандарта на 14-й минуте. Мальтийцы классно разыграли угловой, пошел навес на дальнюю стойку, где защитник Мускат головой вколотил мяч в сетку.

Казалось, что эту ошибку "сине-желтые" быстро исправят. Тем более, что на поле находились далеко не резервисты – Ярмоленко, Малиновский, Коваленко, Селезнев. Но время шло, а цифры на табло не менялись. В перерыве шокированный Шевченко пошел ва-банк, произведя 10 (!) замен.

На изумрудный газон арены в австрийском Граце вышли не менее известные Коноплянка, Цыганков, Беседин и другие. Но хотя бы сравнять счет в контрольном поединке не удалось и им. Тем не менее, ход Шевченко частично спас репутацию сборной Украины.

Как оказалось, тренеры обеих команд имели право на 6 замен каждый. Впрочем, они договорились (правила такое соглашение предусматривают), что используют больше исполнителей. Но автоматически с этой договоренностью матч потерял статус официального. Мальта упустила возможность получить очки в рейтинг ФИФА, а позор "сине-желтых" стал, пользуясь экономической терминологией, "серым".

"Многие скептики говорили, что Мальта – это слабая команда. Но это команда, которая умеет защищаться. Мы создавали моменты, но не реализовали, хотя попытались дать всем сыграть. Для нас это получилась информативная игра, футболисты были под нагрузкой", – попытался оправдаться после встречи Шевченко.

"Колокольчик" дошел не до всех. Да, Финляндию украинцы несколько дней спустя обыграли во второй раз с голами Коноплянки и Беседина. Но поражения от Исландии и Хорватии осенью 2017-го похоронили мечты целого поколения сборников о Мундиале. В отборе на Евро-2020 костяк команды будет уже другим...

Контрольный поединок, 06.06.2017

Украина – Мальта – 0:1

Гол: Мускат, 14

Состав сборной Украины (1-й тайм): Пятов – Морозюк, Кучер, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко – Ярмоленко, Малиновский, Сидорчук, Коваленко – Селезнев

2-й тайм: Пятов – Бутко, Ордец, Кривцов, Соболь – Цыганков, Малышев, Шахов, Шепелев, Коноплянка – Беседин