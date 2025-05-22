Ганьба на очах у Кім Чен Ина: у КНДР пошкодили під час спуску новий бойовий есмінець

Інцидент стався через "недосвідчене командування та оперативну недбалість". Унаслідок того, що сталося, деякі ділянки кіля військового корабля були зруйновані, а носова частина не змогла покинути судноплавний стапель.

Кім поклявся розібратися з винними в "безвідповідальних" помилках" на пленумі Центрального комітету партії, який відбудеться в червні. Також він наказав завершити ремонт корабля до наступного місяця.

Зазначимо, що минулого місяця Кім представив новий есмінець водотоннажністю 5 тисяч тонн. Він заявив, що це значний крок уперед на шляху до його мети з розширення оперативного діапазону і можливого попереджувального удару його збройних сил ядерною зброєю.

Глава КНДР сказав, що нарощування озброєнь стало відповіддю на ймовірні загрози з боку США та їхніх союзників в Азії, які розширюють спільні військові навчання на тлі зростаючої напруженості навколо ядерної програми Північної Кореї. Він додав, що придбання атомного підводного човна стане його наступним великим кроком у зміцненні його флоту.