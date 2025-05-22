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Позор на глазах у Ким Чен Ына: в КНДР повредили при спуске новый боевой эсминец

Фото: Ким Чен Ын (росЗМІ)
Автор: Эдуард Ткач

В среду в Северной Кореи случился "серьезный несчастный случай". В ходе церемонии спуска на воду нового эсминца, которую курировал лидер страны Ким Чен Ын, судно случайно повредили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Инцидент произошел из-за "неопытного командования и оперативной халатности". В результате случившегося, некоторые участки киля военного корабля были разрушены, а носовая часть не смогла покинуть судоходный стапель.

Ким поклялся разобраться с виновными в "безответственных" ошибках" на пленуме Центрального комитета партии, который состоится в июне. Также он приказал завершить ремонт корабля до следующего месяца.

Отметим, что в прошлом месяце Ким представил новый эсминец водоизмещением 5 тысяч тонн. Он заявил, что это значительный шаг вперед на пути к его цели по расширению оперативного диапазона и возможной упреждающего удара его вооруженных сил ядерным оружием.

Глава КНДР сказал, что наращивание вооружений стало ответом на предполагаемые угрозы со стороны США и их союзников в Азии, которые расширяют совместные военные учения на фоне растущей напряженности вокруг ядерной программы Северной Кореи. Он добавил, что приобретение атомной подводной лодки станет его следующим большим шагом в укреплении его флота.

Говоря о корабле добавим, что 26 апреля в Северной Кореи спустили на воду "многоцелевой эсминец". Reuters писало, что военный корабль был оснащен "самым мощным оружием" и построен "в течение 400 с лишним дней с использованием" собственных сил и технологий КНДР.

Ким тогда в своей речи на церемонии заявил, что военный корабль будет передан ВМС и вступит в строй в начале 2026 года.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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КНДРКим Чен Ын