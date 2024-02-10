Рішення міжнародного суду ООН

31 січня, суд в Гаазі не став виносити конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності Російської Федерації за збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 над окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року.

Таким чином суд підтвердив меншу частину звинувачень з боку України до Росії у справі про фінансування тероризму.

Ганьба, яка матиме наслідки

Як пише розвідка, згідно з трактуванням суду, Росію не можна визнати спонсором тероризму, оскільки російський зенітно-ракетний комплекс "Бук", яким у 2014 році вбили 298 цивільних пасажирів й членів екіпажу МН-17, є зброєю, а не грошима.

"Це ганьба для міжнародної судової системи, це рішення суду є помилкою і катастрофою. Невизнання очевидних фактів матиме дуже важливі наслідки, передусім для багатьох цивілізованих країн", - заявив Буданов.

Як відзначив керівник ГУР, відповідне рішення міжнародного суду ООН породжує серйозні ризики.

"Якщо держава-агресор дасть (бойовикам-терористам, - ред.) ЗРК, але не гроші, і вони зіб'ють цивільний "Боїнг", то, в принципі, це не буде тероризмом", - пояснив керівник ГУР.

Суд ООН по позову України проти Росії

31 січня Міжнародний суд ООН оголосив фінальне рішення за позовом України проти РФ у справі про порушення конвенцій про заборону фінансування тероризму та подолання форм расової дискримінації - на Донбасі та у Криму. Росію було визнано в порушенні певних частин Конвенції про заборону фінансування тероризму.

Позов було подано ще 16 січня 2017 року. У ньому йдеться про порушення Кремлем двох конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.