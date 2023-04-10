У Гамбурзі вже другу добу не можуть загасити пожежу

У Гамбурзі в районі Ротенбургсорт велика хмара диму. Масштабну пожежу на складах не можуть загасити вже другу добу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на німецьке видання Welt.

"Велика пожежа, яка знищила кілька складів у Гамбурзі у Великодню неділю, все ще не була ліквідована. Представник поліції заявив рано вранці в понеділок, що через 27 годин після першого повідомлення про пожежу, роботи з гасіння пожежі все ще не завершені", - йдеться в повідомленні. Він припустив, що операція триватиме протягом доби. Точна причина пожежі досі невідома. Постраждалих немає.