В Гамбурге уже вторые сутки не могут потушить пожар

В Гамбурге в районе Ротенбургсорт большое облако дыма. Масштабный пожар на складах не могут потушить уже вторые сутки.

"Большой пожар, который уничтожил несколько складов в Гамбурге в Пасхальное воскресенье, все еще не был ликвидирован. Представитель полиции заявил рано утром в понедельник, что через 27 часов после первого сообщения о пожаре работы по тушению пожара все еще не завершены", - говорится в сообщении.

Он предположил, что операция продлится в течение суток. Точная причина пожара до сих пор неизвестна. Пострадавших нет.