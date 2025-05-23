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Жінка з ножем напала на людей на вокзалі в Гамбурзі: 12 поранених

Ілюстративне фото: у Гамбурзі стався напад на людей на вокзалі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Гамбурзі на центральному вокзалі жінка поранила 12 людей. Поліція почала масштабну операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau та Bild.

За даними видання, напад на людей на вокзалі стався близько 18:05 за місцевим часом (19:05 за київським).

Представник пожежної служби розповів, що троє людей дістали поранення, небезпечні для життя, троє - важкі, ще шестеро - легкі.

Злочин, ймовірно, стався на платформі біля колій 13 і 14 перед поїздом, який стояв. Федеральна поліція повідомила, що затримала підозрюваного.

Bild пише, що нападницею виявилася жінка. Її мотиви поки що невідомі.

Більш докладних деталей інциденту поки що немає.

Ще один напад у Європі

Нагадаємо, 27 березня в Амстердамі чоловік напав із ножем на кількох людей.

Після цього четверо постраждалих потрапили до лікарні, причому двоє з них отримали серйозні поранення.

Через деякий час стало відомо, що поліція встановила особу нападника. Ним виявився українець із Донецької області.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розповів, що Україні відомо, що нападник може мати українське громадянство.

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Гамбург