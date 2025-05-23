Жінка з ножем напала на людей на вокзалі в Гамбурзі: 12 поранених

За даними видання, напад на людей на вокзалі стався близько 18:05 за місцевим часом (19:05 за київським).

Представник пожежної служби розповів, що троє людей дістали поранення, небезпечні для життя, троє - важкі, ще шестеро - легкі.

Злочин, ймовірно, стався на платформі біля колій 13 і 14 перед поїздом, який стояв. Федеральна поліція повідомила, що затримала підозрюваного.

Bild пише, що нападницею виявилася жінка. Її мотиви поки що невідомі.

Більш докладних деталей інциденту поки що немає.