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Напад із ножем в Амстердамі: у МЗС України зробили заяву

Субота 29 березня 2025 19:42
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Напад із ножем в Амстердамі: у МЗС України зробили заяву Фото: речник МЗС України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

У четвер, 27 березня, чоловік напав із ножем на кількох людей в Амстердамі. Він може мати українське громадянство.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

"Нам відомо про повідомлення про те, що нападник, який поранив людей в Амстердамі 27 березня, може мати українське громадянство", - йдеться в публікації.

Тихий додав, що посольство України в Нідерландах перебуває в тісному контакті з голландськими правоохоронним органами, щоб зібрати додаткову інформацію.

"Ми хочемо прояснити, хто ця людина, як і коли вона приїхала до Нідерландів. Ми продовжимо тісно співпрацювати з голландською владою у цій справі", - пише речник МЗС.

Від імені країни він побажав постраждалим якнайшвидшого одужання, зазначивши, що таке насильство не має виправдання.

"Винний має бути притягнутий до відповідальності", - резюмував Тихий.

Що передувало

Сьогодні видання NOS написало, що ввечері 27 березня, чоловік напав із ножем на кількох людей в Амстердамі, проте причина цього невідома. Станом на 28 березня четверо постраждалих все ще перебували в лікарні, причому двоє з них отримали серйозні поранення.

Також повідомлялося, що поліція встановила особу чоловіка - ним виявився 30-річний українець із Донецької області.

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