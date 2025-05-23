Женщина с ножом напала на людей на вокзале в Гамбурге: 12 раненых

По данным Tagesschau, нападение на людей на вокзале произошло около 18:05 по местному времени (19:05 по киевскому).

Представитель пожарной службы рассказал, что три человека получили ранения, опасные для жизни, трое - тяжелые, еще шесть - легкие.

Преступление, по всей видимости, произошло на платформе у путей 13 и 14 перед стоящим поездом. Федеральная полиция сообщила, что задержала подозреваемого.

Bild пишет, что нападавшей оказалась женщина. Ее мотивы пока неизвестны.

Более подробных деталей инцидента пока нет.