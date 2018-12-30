В Гамбурге у мужчины изъяли 850 кг петард и фейерверков

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Во время обыска правоохранители нашли петарды и фейерверки в квартире, подвале и двух фургонах

В Гамбурге (Германия) перед новогодними праздниками полиция изъяла у мужчины 850 килограммов фейерверков и петард. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.

Как сообщается, в полицию обратился сосед мужчины и сообщил, что тот накопил большое количество пиротехники.

Во время обыска правоохранители нашли петарды и фейерверки в квартире, подвале и двух фургонах.

Всего было изъято около 850 килограммов взрывоопасных веществ, что в 80 раз превышает допустимую для хранения норму.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины призвала украинцев отказаться от использования пиротехники во время новогодних празднований.

Спасатели призывают тех, кто все таки решит покупать фейерверки и петарды, делать это только в специализированных магазинах.