У Гамбурзі у чоловіка вилучили 850 кг петард і феєрверків

Під час обшуку правоохоронці знайшли петарди й феєрверки у квартирі, підвалі та двох фургонах
У Гамбурзі (Німеччина) перед новорічними святами поліція вилучила в чоловіка 850 кілограмів феєрверків та петард. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.
Як повідомляється, до поліції звернувся сусід чоловіка та повідомив, що той накопичив велику кількість піротехніки.
Під час обшуку правоохоронці знайшли петарди й феєрверки у квартирі, підвалі та двох фургонах.
Загалом було вилучено близько 850 кілограмів вибухонебезпечних речовин, що в 80 разів перевищує допустиму для зберігання норму.
Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій України закликала українців відмовитися від використання піротехніки під час новорічних святкувань.
Рятувальники закликають тих, хто все таки вирішить купувати феєрверки та петарди, робити це лише в спеціалізованих магазинах.