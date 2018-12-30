У Гамбурзі у чоловіка вилучили 850 кг петард і феєрверків

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Під час обшуку правоохоронці знайшли петарди й феєрверки у квартирі, підвалі та двох фургонах

У Гамбурзі (Німеччина) перед новорічними святами поліція вилучила в чоловіка 850 кілограмів феєрверків та петард. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.

Як повідомляється, до поліції звернувся сусід чоловіка та повідомив, що той накопичив велику кількість піротехніки.

Під час обшуку правоохоронці знайшли петарди й феєрверки у квартирі, підвалі та двох фургонах.

Загалом було вилучено близько 850 кілограмів вибухонебезпечних речовин, що в 80 разів перевищує допустиму для зберігання норму.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій України закликала українців відмовитися від використання піротехніки під час новорічних святкувань.

Рятувальники закликають тих, хто все таки вирішить купувати феєрверки та петарди, робити це лише в спеціалізованих магазинах.