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В Гамбурге арестовали яхту Luna российского олигарха Ахмедова за 400 млн евро

Яхта Luna (Фото: boatinternational.com)
Автор: Константин Широкун

В порту Гамбурга яхта Luna, которая принадлежит российскому олигарху Фархаду Ахмедову. Стоимость судна оценена в 400 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

Федеральное управление уголовной полиции Германии выяснило, что российский олигарх Фархад Ахмедов является конечным бенефициаром лихтенштейнского траста, которому принадлежит роскошное судно. Прокремлевский миллиардер находится в санкционном списке ЕС с начала апреля. Фархад Ахмедов заработал состояние на газовом бизнесе. Forbes недавно оценил его состояние в 1,4 миллиарда долларов.

Стоимость яхты, которой сейчас запрещено покидать порт до особого распоряжения, оценивается примерно в 400 миллионов евро. На Luna с девятью палубами расположился огромный бассейн и даже небольшой батискаф. Ранее яхта принадлежала российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.

Ранее мы писали, что в Италии из-за санкций арестовали суперяхту, которую связывали с Путиным. 140-метровая яхта "Шахерезада" оценивается в 700 миллионов долларов.

Напомним, на днях на Фиджи арестовали яхту российского олигарха Сулеймана Керимова стоимостью 300 млн долларов.

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