У Гамбурзі заарештували яхту Luna російського олігарха Ахмедова за 400 млн євро

У порту Гамбурга яхта Luna, яка належить російському олігарху Фархаду Ахмедову. Вартість судна оцінена в 400 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.
Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини з'ясувало, що російський олігарх Фархад Ахмедов є кінцевим бенефіціаром ліхтенштейнського трасту, якому належить розкішне судно. Прокремлівський мільярдер знаходиться в списку санкцій ЄС з початку квітня. Фархад Ахмедов заробив статки на газовому бізнесі. Forbes нещодавно оцінив його статки в 1,4 мільярда доларів.
Вартість яхти, якій зараз заборонено залишати порт до особливого розпорядження, оцінюється приблизно в 400 мільйонів євро. На Luna з дев'ятьма палубами розташувався величезний басейн і навіть невеликий батискаф. Раніше яхта належала російському мільярдерові Роману Абрамовичу.
Раніше ми писали, що в Італії через санкції заарештували суперяхту, яку пов'язували з Путіним. 140-метрова яхта "Шахерезада" оцінюється в 700 мільйонів доларів.
Нагадаємо, днями на Фіджі заарештували яхту російського олігарха Сулеймана Керімова вартістю 300 млн доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.